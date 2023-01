Un cosplay spoiler di Reze, la ragazza che apparirà in Chainsaw Man 2

È finalmente finita, dopo tre mesi di trasmissione, la prima avventura di Denji. L'esordio di Chainsaw Man nel palinsesto autunnale ha portato ad ampliare ulteriormente la fanbase della serie, che era già solida e nutrita grazie a un manga che è stato molto apprezzato in tutto il mondo. L'anime ha presentato da subito tutti i protagonisti.

Ovviamente, con soltanto dodici episodi a disposizione, l'anime non ha avuto il tempo di portare al pubblico proprio tutti gli avvenimenti descritti nel manga di Tatsuki Fujimoto, ma soltanto quelli avvenuti nella prima fase del manga. C'è stato l'ottenimento dei poteri di Denji, lo scontro con il diavolo eternità, per finire invece la battaglia tra il Chainsaw Man e il Katana Man. Un anime che tutto sommato è andato incontro ai gusti di tutti, salvo alcuni polemici sempre presenti. Chi si è appassionato non vede l'ora di scoprire cosa accadrà nella stagione 2 e soprattutto di capire chi è quel misterioso personaggio apparso nell'ultimo episodio.

Infatti, c'è una ragazza sconosciuta nell'ultimo episodio di Chainsaw Man, chi sarà? Ovviamente chi legge il manga conosce già la risposta. Per avere una presentazione, ecco un cosplay di Reze ma molto spoiler, quindi se non volete beccarvi brutte sorprese evitate di osservare lo scatto in basso. Reze sarà una ragazza molto importante nella prossima fase dell'opera e Yush è riuscita a riprodurla a dovere in tutte le sue forme, sia quella umana che quella diabolica, con l'enorme bomba che sostituisce la testa. Tra spiaggia, banchi di scuola e uno scatto sulla lingua molto importante, questa Reze farà esplodere i vostri cuori con un semplice schiocco di dita.