Un cosplay dello stupido sexy Flanders dei Simpson diverte tutti: le foto virali su Reddit

Nel corso dei decenni in cui è stato prodotto, i Simpson hanno dato vita a un'infinità di gag. Alcune sono state meno riuscite, ma altre sono rimaste nella storia diventando anche meme arrivati fino a oggi, oltrepassando le barriere del tempo. Una delle più famose è sicuramente quella dello stupido sexy Flanders.

Il vicino di Homer Simpson, che molto spesso si è guadagnato le ire di quest'ultimo per il suo modo di fare, fu protagonista di una scena rimasta immortale. Sciando sulla neve, diede vita alla gag dello stupido sexy Flanders. Nel corso del tempo, lo stupido sexy Flanders è diventato una statuetta ma recentemente è stato riprodotto anche in altri modi. Una fan dei Simpson ha infatti deciso di dedicargli un cosplay.

Livinthedreamcosplay ha postato sia su Instagram che su Reddit le sue foto dove vestiva i panni dell'irritante vicino di Homer, diventando virale. In basso potete osservare le foto del cosplay dello stupido sexy Flanders. In tuta rossa da sci, questa Flanders si mette in varie pose per replicare il personaggio dei Simpson. Chissà se questa versione sconvolgerebbe Homer così come successe durante il famoso episodio del cartone animato.

Ritornando agli episodi di molti anni fa, ricordate l'evoluzione dei Simpson nel tempo?