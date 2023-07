Un cosplay della Tawawa del lunedì dà vita a una delle protagoniste più prosperose

Il lunedì è un giorno crudele per tutti: finisce il fine settimana con la sua pace, tocca tornare al lavoro, a scuola o all'università e tornare quindi alla vita di tutti i giorni con i suoi impegni e le poche soddisfazioni. E per far rilassare un po' tutti i salaryman giapponesi e gli studenti, è nata la striscia Tawawa on Monday.

Il mangaka Himura Kiseki ha una lunga esperienza nel mondo dell'animazione, avendo lavorato a diversi progetti prima di iniziare il suo primo manga nel 2016. Tuttavia, è nel corso degli ultimi anni che ha acquisito popolarità pubblicando Tawawa on Monday, una serie di pagine singole caricate sul suo blog tutte in bicromia blu. Ogni lunedì, così, si apriva la settimana con una scena di vita di una ragazza estremamente prosperosa. La sua storia, inizialmente senza un filo logico ben chiaro, si concentrava proprio su queste brevi situazioni quotidiane con praticamente zero dialoghi.

Un successo che ha portato prima alla creazione di un vero e proprio manga dallo stesso nome e poi all'anime di Tawawa on Monday, che ha ricevuto anche una seconda stagione. In sostanza, tutte le protagoniste, partendo dalla più famosa e nota Ai-chan, sono diventate veri e propri personaggi con storia, pensieri e vite, in uno slice of life di stampo romantico e leggermente erotico. La cosplayer Chamomile ha deciso di realizzare una delle eroine pettorute in questo cosplay della Tawawa Ai-chan, la prima ragazza a comparire nella serie.

Studentessa, la cosplayer giapponese ha realizzato la ragazza con la sua uniforme estiva, quindi solo con camicia bianca e cravatta, senza il blazer che cerca di coprire le sue forme. Chissà se anche questo creerà proteste come il primo poster di Tawawa on Monday bersagliato dalle donne dell'UN.