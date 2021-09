Un cosplay di gruppo a tema Sailor Moon: le guerriere della giustizia in queste foto

Gli anni '80 e '90 in Giappone hanno generato un sacco di brand di spicco che durano ancora oggi. Principalmente i manga che sono riusciti a farsi un nome in quegli anni sono tutti shonen, ma Naoko Takeuchi è riuscita nell'importante impresa di portare un nome famosissimo ancora oggi. Sailor Moon rimane infatti uno dei manga più venduti di sempre.

Grazie alla popolarità ottenuta in quel decennio, ampliata dai primi adattamenti animati, il brand è vivo ancora oggi. Lo dimostra il ritorno dell'anime con la serie reboot Sailor Moon Crystal disponibili anche su Netflix, che ha riportato l'anime in corso con una nuova veste grafica e una storia più fedele all'originale della Takeuchi. Le cinque guerriere sailor che per lungo tempo hanno combattuto il male sono quindi tornate. Ciò ha fatto scatenare una nuova ondata di cosplay a tema.

Nana Bellamy si è fatta affiancare da altre quattro cosplayer per portare addirittura delle foto di gruppo con le paladine della giustizia. Il cosplay a tema Sailor Moon visibile in basso ci mostra le cinque guerriere principali del manga e dell'anime: Sailor Moon, Sailor Venus, Sailor Mercury, Sailor Mars e Sailor Jupiter, ognuna con i propri colori e la propria posa. Cosa ne pensate di queste foto?

Quest'estate Sailor Moon è sbarcata alle Olimpiadi grazie alla squadra dell'Uzbekistan.