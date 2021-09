Un cosplay di Temari a dir poco perfetto: la ninja di Naruto in mostra con Natalia

Il popolo di Naruto è vivo e vegeto, nonostante sia il manga che l'anime siano conclusi da svariati anni. Di certo la presenza di Boruto: Naruto Next Generations, il sequel che si sta difendendo bene ogni mese sulla rivista V-Jump, aiuta a mantenere vivo questo universo che sta facendo sentire la sua presenza da più di 20 anni.

Non sono calati infatti negli anni i tributi a Naruto. Tra Twitter, Reddit, Instagram e tutti gli altri social odierni, Naruto ha sempre uno spazio importante e vede quindi la nascita di nuove fan art, ipotesi, teorie, doujinshi e tanto altro ancora. Naturalmente in questo universo degli appassionati sono presenti anche coloro che si lanciano nei cosplay dei personaggi di Naruto.

Le più popolari sono indubbiamente le kunoichi, tra cosplay di Tsunade, Sakura, Hinata e tanto altro ancora. Anche però le figure che a primo impatto sembrano più secondarie come Temari hanno la loro schiera di fan. La cosplayer Natalia ha deciso di mettere in scena proprio una realizzazione dedicata alla ninja della sabbia. Il cosplay di Temari qui proposto è magistrale e fa risaltare tutte le caratteristiche della seconda Temari vista nell'anime di Naruto, con abito viola e armatura, oltre all'immancabile ventaglio gigante che usa per sfruttare i suoi attacchi. Un cosplay a tema Naruto davvero ben fatto e che ha riscosso i like dei fan.