Un cosplay di Temari fedele da Naruto: Shippuden, la realizzazione della russa Mika

Dopo il salto temporale tra l'anime di Naruto e Naruto Shippuden, durante il quale intercorsero ben due anni, il protagonista naturalmente crebbe, così come tutti gli altri personaggi che gli erano intorno, in particolare i coetanei e i più giovani. Durante la prima saga di Naruto: Shippuden, rivedemmo anche Temari.

Sorella del Kazekage del Villaggio della Sabbia, ex nemica dei protagonisti di Naruto e futura moglie di Shikamaru Nara, Temari è una delle kunoichi più forti presentate nel manga e nell'anime. Pur non avendo un grande ruolo nella seconda parte della storia, la jonin del Villaggio della Sabbia si è messa in mostra in varie occasioni.

Al ritorno dal timeskip la rivediamo con un abito nero con varie fasce rosse che lo tengono allacciato, sostituendo il vecchio vestito lilla con armatura che indossava un tempo. Immancabili invece il ventaglio gigante sulla sua schiena e i capelli biondi raccolti in alcuni codini. Ed è così che la vediamo in questo cosplay di Temari realizzato dalla modella russa Mika.

In basso vediamo due foto realizzate nel corso dell'ultimo periodo, dove impersona ottimamente Temari. Cosa ne pensate di questo cosplay a tema Naruto? Il personaggio è tornato anche in Boruto: Naruto Next Generations al fianco di Shikadai.