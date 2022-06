Un cosplay della timida Komi-san creato dall'italiana Himee Lily

I problemi sociali sono diffusi tra i ragazzi, anche tra le persone belle. E ciò che gli altri scambiano per freddezza e austerità, in realtà è il sintomo di un disturbo da ansia sociale per Komi-san, la protagonista di Komi Can't Communicate. La ragazza, bella e impassibile, in realtà non riesce a parlare con gli altri e non ha amici.

Il delicato equilibrio della vita scolastica della ragazza si spezza nel primo episodio di Komi Can't Communicate quando Shoko incontra Tadano, suo compagno di classe che aiuterà ad aprirsi piano piano. Con molte difficoltà, la ragazza è arrivata alla fine del primo ciclo di episodi, ma ci sono in programma altre stagioni di Komi Can't Communicate. In attesa di rivederla con nuovi adattamenti, il pubblico continua a richiederla a gran voce, come ha fatto per anni. E a rispondere ci pensano le cosplayer, anche quelle italiane.

Himee Lily ha proposto sulla sua pagina Instagram un piccolo album con alcune foto del cosplay di Shoko Komi, mostrandosi in una biblioteca mentre cerca di studiare - e magari cercare qualche amico. Ma nelle foto successive si intravede di nuovo anche la Komi-san con le orecchie da gatto, espressione che fa in certi momenti particolari. Himee Lily è riuscita a esprimere la doppia natura del personaggio tra dolcezza e serietà.