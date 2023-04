Un cosplay di Tomo-chan perfetta: la protagonista tomboy dell'anime della stagione

Adesso si sta per chiudere la stagione invernale, quella partita a gennaio 2023 e che ha riportato tanti titoli conosciuti agli spettatori. Tuttavia c'è stato spazio anche per delle nuove aggiunte, degli anime che sono alla prima - talvolta anche unica - stagione, e alcuni di questi sono stati proposti su Crunchyroll, come Tomo-chan is a Girl!

Partorito dalla mente di Fumita Yanagida, Tomo-chan wa Onnanoko! è un webmanga pubblicato a cadenza quotidiana dal 2015 al 2019 su Twi4, una piattaforma digitale con base su Twitter. Con una pagina al giorno, ha raccontato ai follower che crescevano sempre di più la storia della giovane Tomo, una maschiaccio invaghita del suo amico d'infanzia, Jun, troppo incapace di vederla come una donna. Ed è proprio da questa dinamica che si spiega il titolo Tomo-chan Is a Girl!, con il tentativo di Tomo di diventare più femminile e conquistare il ragazzo.

Il successo è stato tale da far realizzare un anime di Tomo-chan, che è stato trasmesso proprio nel corso degli ultimi mesi su Crunchyroll e che ora sta arrivando al finale. A dimostrazione della popolarità raggiunta da questa breve storia romantica e comica, c'è il cosplay di Tomo-chan realizzato da Ariela. Nonostante si tratti soltanto di un primo piano, questa foto mette in risalto i tratti principali della ragazza con tanto di atteggiamento e posa. Ariela ha pensato bene di riprodurre anche il succo di frutta per riuscire a replicare perfettamente la scena dell'anime.

Intanto Crunchyroll si prepara agli anime primaverili del 2023 con il suo nuovo palinsesto.