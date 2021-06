Un cosplay di Triss Merigold da The Witcher: la maga di Astrid Hime

I fan stanno attendendo il ritorno di The Witcher con la stagione 2 su Netflix, uno show che ha calamitato tutta l'attenzione sul mondo fantasy creato da Andrzej Sapkowski e inizialmente legato solo ai videogiochi di CD Projekt Red. Adesso però abbiamo visto tante versioni dei personaggi che abitano queste lande magiche.

Nel frattempo ci siamo anche abituati a vedere i personaggi di The Witcher in altri modi. Ci sono tanti cosplayer in giro per il mondo che si sono calati nei panni dei personaggi creati da Sapkwoski e che hanno trovato vita con vari adattamenti. I più amati rimangono ancora oggi i videogiochi, da cui vengono tratte le versioni più fotografate.

Il cosplay di Triss Merigold di Astrid Hime ne è un esempio. La cosplayer ha presentato la maga di Maribor in tantissime foto disponibili sul suo account Instagram e di cui potete vederne una parte in basso. Il vestito di questa Triss ricalca lo stesso visto nei videogiochi: un abito verde e lungo molto scollato con decorazioni dorate. Per il resto, la modella russa ricalca tutte le caratteristiche principal idel personaggio, dai capelli rossi fino alla magia.

Anche in Italia vanno in voga i cosplay a tema The Witcher: ecco una Triss Merigold creata da Namy.