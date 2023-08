Un cosplay del momento più triste di Oshi no Ko: Ai Hoshino e l'omicida in una fiera

La prima stagione di Oshi no Ko è stata un successo, c'è poco da dire. Il primo episodio di un'ora e mezza, in sostanza la durata di un film, ha raccontato perfettamente la storia di Ai Hoshino, un'aspirante idol sedicenne che si ritrova incinta con un padre sconosciuto a tutti. E da qui inizia una storia a tinte thriller.

Oshi no Ko ha commosso tutti dal primo episodio e per questo, nonostante la sua breve presenza nella storia, Ai Hoshino è uno dei personaggi più amati. La sua presenza anche nell'assenza è fondamentale, essendo il faro per molti personaggi, in primis i due figli gemelli Ruby e Aqua. Ai Hoshino è una ragazza dalla brillantezza smagliante, in grado di far appassionare tutti, coinvolgendo il pubblico alla perfezione durante gli spettacoli.

Ma, come saprà chi ha visto l'anime o ha letto il primo volume del manga, Ai Hoshino muore. Ancora non sono davvero chiare le dinamiche del gesto, anche se Aqua ha già subodorato una pista. Dei fan hanno deciso, durante una fiera, di fare un cosplay di Ai Hoshino e della sua morte, con tanto di omicida in azione. Nel video disponibile in basso potete vedere il lavoro di Rin che, mentre si faceva fotografare in costume con alcuni fan, è stata pugnalata da un'altra persona.

La scena si conclude con Ai Hoshino a terra, morta, mentre l'uomo viene arrestato e portato via dalla sicurezza. Una reinterpretazione pubblica della morte della stella più amata di Oshi no Ko, vi è piaciuta? Sapete quali sono i personaggi più amati di Oshi no Ko? C'è anche Ai Hoshino, ma non è prima.