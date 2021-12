Un cosplay di Trixie Tang da I Fantagenitori nel video a colpi di magia di Yoselin

Ci sono alcuni cartoni animati cult che non provengono soltanto dall'estremo oriente. Anche gli Stati Uniti hanno la loro equa produzione di prodotti d'animazione che svariano dalle famose serie di Matt Groening come i Simpson ormai giunti alla 33° stagione, ad altre più dedicate a una fascia infantile come I Fantagenitori.

La storia di Timmy Turner e dei suoi badanti magici è un classico che ancora viene trasmesso su varie emittenti televisive di tutto il mondo, Italia compresa. La storia, fondata su episodi completamente autoconclusivi, si basa su questo bambino che incrocia due padrini magici, Cosmo e Wanda, che gli rendono in alcuni frangenti la vita più facile ma anche più difficile.

Sono pochi gli altri personaggi di contorno, come i genitori, i professori a scuola e i compagni di classe e la cotta di sempre Trixie Tang. La bambina è una delle più popolari della scuola e si circonda inevitabilmente di persone altrettanto popolari, cosa che creerà non pochi problemi a Timmy, che utilizzerà i poteri dei due Fantagenitori anche per questi propositi, oltre che per evitarsi i compiti.

Ora Trixie Tang è diventata più adulta nel video cosplay di Yoselin, la quale, pezzo dopo pezzo, compone la cotta di Timmy nel suo post. Ormai anche lei rientra in uno dei personaggi storici de I Fantagenitori, essendo in giro da praticamente un ventennio.