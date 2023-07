Un cosplay di Tsunade da Naruto: la bellezza del quinto Hokage creata da Seracoss

Masashi Kishimoto ha creato, nel 1999, uno dei manga più famosi di sempre: Naruto, la storia di un giovane ninja che cerca di diventare il migliore ninja del suo villaggio, ricoprendo così la posizione di hokage.

Il villaggio della Foglia è uno dei principali luoghi della serie di Naruto ed è la casa di molti personaggi iconici. È un luogo vibrante e dinamico, popolato da ninja di varie abilità e talenti. Il villaggio è governato da un Hokage, il leader più potente del villaggio, responsabile della protezione e della guida dei suoi abitanti.

Ci sono stati diversi Hokage che hanno guidato il villaggio della Foglia: Hiruzen Sarutobi, noto come il Terzo Hokage, è stato un leader saggio e rispettato, il primo a essere conosciuto nella serie. Minato Namikaze, il Quarto Hokage, era un abile combattente e uno dei personaggi chiave nella trama. Ancora prima, è stato il turno dei due fratelli Senju, Hashirama e Tobirama, che sono stati anche fondatori del villaggio.

Tsunade è un personaggio importante in Naruto ed è diventata il Quinto Hokage in seguito alla dipartita del terzo Hokage. È conosciuta come "La principessa delle lumache" ed è rinomata per le sue abilità mediche e per la sua grande forza fisica. Tsunade è un personaggio complesso, che nasconde un lato dolce e gentile sotto una facciata dura e risoluta.

Questo cosplay di Tsunade con un bicchiere da sakè tra le mani mostra cosa fa l'Hokage quando non si occupa delle scartoffie che le passano nel suo ufficio a Konoha. Con il suo solito outfit, passa il tempo a bere e a ubriacarsi, magari senza giocarsi tutto ciò che ha. Chissà invece chi sarà il prossimo Hokage in Boruto.