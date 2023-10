Un cosplay di Ulti da ONE PIECE: la Tobi Roppo tranquilla in queste foto

La ciurma di Kaido delle Cento Bestie è vastissima. L'imperatore ha avuto modo di consolidare il proprio potere nel corso di più di trent'anni, con venti in particolare passati su Wano. L'impero che aveva fondato lo aveva visto conquistare terre e ciurme, con tanti pirati che hanno accettato di diventare soldati dell'uomo più forte di ONE PIECE.

Nel corso degli anni ha affrontato tanti pirati e battendoli ha ottenuto la loro lealtà. Nel gruppo principale, oltre le calamità e le star, ci sono anche i Tobi Roppo, un gruppo di guerrieri particolare che è stato rivelato ultimamente in ONE PIECE, durante la saga di Wano. Questi sei erano pirati delle proprie ciurme ma poi Kaido le ha prese sotto la propria ala. Ognuno di loro ha doti non indifferenti, sempre opera di un Frutto del Diavolo Ancestrale. Sono infatti tutti dinosauri e tiranni a proprio modo, tra cui anche Ulti, una delle più giovani e vulcaniche del gruppo.

Ulti è una ragazza dai capelli blu, bianchi e rosa che veste con lo stesso tono e con una maschera sul volto che le copre la bocca e il naso. È la sorella di Page One e non nasconde il suo amore per il fratello, che talvolta tiranneggia. La sua comparsa è limitata alla battaglia di Onigashima, dopo la quale scompare, ma non è scomparsa dai cuori dei fan di ONE PIECE che ogni tanto la rivedono.

Per farlo, possono approfittare di questo cosplay di Ulti da ONE PIECE apparentemente calma realizzata da Azubises. Corna, capelli, maschera e vestito richiamano a quelli del personaggio senza la trasformazione in dinosauro. Ma attenzione anche a questo cosplay di Black Maria con la sua tela.