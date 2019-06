Un cosplay unisce Momo di My Hero Academia con Cammy di Street Fighter

Uno dei punti di forza dell'opera di Kohei Horikoshi, My Hero Academia, sta nel suo grande numero di personaggi, ognuno con le sue caratteristiche e particolarità. Nel tempo i fan hanno imparato ad amarli tutti. Grazie alla loro personalità e design, sono stati realizzati dagli appassionati nel corso degli anni, fan art e cosplay meravigliosi.

Inoltre, i mash-up tra diverse serie sono diventati comuni ultimamente, portando crossover di design parecchio interessanti. Quest volta, grazie alla cosplayer @Kellzallday, possiamo ammirare un bellissimo cosplay che unisce l'Hero Momo Yaoyorozu della classe 1-A, con il personaggio della nota serie di videogiochi Street Fighter, Cammy.

Nelle foto che trovate in calce alla notizia, potete ammirare la sorprendente fusione tra i due personaggi caratterizzati dalla grande quantità di pelle che lasciano vedere con i loro costumi. In questo caso però, possiamo giustificare i vestiti in quanto il Quirk di Momo, che sappiamo creare oggetti dai lipidi contenuti nel suo copro, ha bisogno che l'eroina lasci scoperta quanta più pelle possibile. Infatti, il costume di Yaoyorozu ha portato alla censura in alcuni paesi, ma allo stesso tempo la rendere una scelta popolare per quanto riguarda i cosplay.

Infine, vi ricordiamo che di recente sono stati mostrati i character design dei Big 3 di My Hero Academia 4, mentre il capitolo 230 ha presentato un divertente easter egg di Terminator 2.