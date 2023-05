Un cosplay di Unohana con il bankai sfoderato in Bleach: il video virale su TikTok

Ci sono tanti personaggi pericolosi nel mondo di Bleach, molti dei quali sono anche tra le fila dei buoni. Molti spadaccini che siedono all'apice hanno una forza elevata e anche una discreta brutalità, ma nessuno di loro sembra essere in grado di reggere il paragone con il Gotei 13 originale di Bleach.

Shigekuni Genryusai Yamamoto fa parte di questo gruppo, di cui restano ormai pochissimi membri. Il comandante della divisione degli shinigami però non è l'unico a essere rimasto in vita da quella formazione ormai millenaria. C'è infatti anche Unohana Retsu, in realtà la Kenpachi che un tempo era conosciuta come Unohana Yachiru.

Unohana Yachiru è un personaggio del manga e dell'anime Bleach, inizialmente ritenuta una shinigami dai poteri medici. Vista la sua posizione di capitano, si presenta come una donna calma, gentile e compassionevole, con un sorriso sempre sulle labbra. È molto rispettata e ammirata da tutti i membri della Soul Society. In realtà, come si scopre in Bleach: Thousand Year Blood War, è una delle più potenti spadaccine dell'universo di Bleach. Dietro il suo aspetto dolce si cela quindi una personalità estremamente violenta e sanguinaria che si manifesta solo in rare occasioni.

Il confronto con Zaraki Kenpachi è già entrato nella storia e i fan di Bleach hanno adorato questa versione del personaggio, anche la cosplayer Mimisemaan. Questo video cosplay di Unohana Kenpachi che evoca il bankai, con luci rosse e scure intorno, crea la stessa paura che ha provato il capitano dell'undicesima divisione.