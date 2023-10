Un cosplay di Unohana sanguinaria in questa foto a tema Bleach

Il Gotei 13 è sempre stata l'organizzazione più illustre di Bleach. Il manga di Tite Kubo subito ha iniziato a ruotare intorno a questo gruppo di shinigami particolarmente potenti, una volta che la storia ha iniziato a carburare. Con la saga dell'invasione della Soul Society, infatti, è stata presentata a dovere quest'organizzazione.

In Bleach hanno ricoperto dapprima il ruolo di antagonisti e poi quello di alleati del protagonista, così da mostrare tutte le loro sfaccettature. Il più potente è indubbiamente il comandante, Shigekuni Genryusai Yamamoto, uno shinigami millenario che è stato tra i fondatori delle tre divisioni. Tuttavia, in segreto, per lungo tempo tra queste fila c'è stato un altro shinigami che è appartenuto alla prima generazione del Gotei 13: Unohana Kenpachi.

Kenpachi è un titolo che viene affidato allo shinigami più in gamba con la spada, titolo che secoli dopo fu preso dal giovanissimo Zaraki. A quel tempo, Unohana era già conosciuta come Unohana Retsu, capitano della quarta divisione, quella medica. Una personalità che era impensabile potesse uscire fuori, eppure è ciò che è successo in Bleach: Thousand Year Blood War. Unohana perde la sua aura materna e buona per trasformarsi in una macchina assassina che affronta Zaraki in uno scontro all'ultimo sangue.

Ed eccola che si prepara in questo cosplay di Unohana Kenpachi da Bleach con tanta sete di sangue. Cicatrice sul petto, capelli sciolti e zanpakuto già sguainata e pronta per essere usata al massimo dei suoi poteri. La cosplayer Kaka ha sicuramente fatto un ottimo lavoro in merito. Ed ecco un cosplay di Zaraki Kenpachi, l'usurpatore del titolo di miglior spadaccino della Soul Society.