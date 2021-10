Un cosplay di Vampirella: la donna infernale in foto per iniziare bene ottobre

Il mondo dei comics non ruota esclusivamente intorno a DC e Marvel. Nonostante le due case editrici controllino gran parte del mercato del fumetto statunitense con i loro supereroi leggendari, nei meandri delle fumetterie si trovano spesso anche altri progetti più piccoli ma equivalenti se non anche migliori.

Ispirato dalle avventure di Barbarella, l'aliena protagonista di un film anni 60 che fu anche trattato da Amazon Prime Video, nacque un fumetto indipendente creato da Forrest J. Ackerman e Trina Robbins che fu pubblicato a fine anni '60 da Warren Publishing. Vampirella fu un personaggio di successo che durò con i suoi albi per una quindicina d'anni ma la sua popolarità superò anche quella del tempo, tanto da ottenere un film negli anni '90, senza contare tanti seguiti e pubblicazioni alternative negli anni successivi.

Un segno che Vampirella è ancora popolare al giorno d'oggi lo si ha dai cosplay, un fenomeno che ha ormai invaso la rete da diversi anni, con l'apparizione di un florido mercato professionale. Khainsaw ha deciso di ritrarre proprio l'aliena infernale nelle sue foto: in calce è disponibile il post con il cosplay di Vampirella così come è stata vista per la maggior parte della serie a fumetti. La vampira è pronta ad aprire il mese di ottobre tra teschi, sangue e bellezza.