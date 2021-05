Un cosplay della Vedova Nera dall'ultimo film Marvel con il personaggio di Nat

La Vedova Nera, o Black Widow in originale, è stato un personaggio fondamentale per il Marvel Cinematic Universe. Ha preso parte a tutte le tre fasi cinematografiche apparendo principalmente come spalla. A lungo si è vociferato di una pellicola completamente incentrata sul personaggio, e alla fine è arrivata.

Anche se la pandemia ha posticipato i piani sull'MCU, alla fine anche Scarlett Johansson ha ottenuto il suo film da solista nel mondo dei supereroi. Tra un mese vedremo in azione Black Widow nella sua ultima missione su schermo, anche se in realtà la storia ha luogo molto prima degli eventi di Avengers: Endgame. Le locandine hanno condiviso una Scarlett Johansonn che indossa un costume bianco, e non il suo classico costume nero. Questa versione ha fatto nascere nuovi cosplay sul personaggio.

Uno di questi è di Elizabeth Rage, modella che si è calata nei panni di tanti personaggi di fantasia. In un set fotografico di quattro immagini caricate su Instagram e che finora hanno già ottenuto oltre 10000 like, Elizabeth Rage ci mostra il suo cosplay della Vedova Nera nella versione del film Black Widow. Potrebbe essere pronta per ereditare il ruolo che fu di Natasha Romanoff e aprire un nuovo ciclo per la figura dell'eroina?