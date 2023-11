Un cosplay di Videl da Dragon Ball Z quando aveva i capelli lunghi

Cell fu sconfitto dopo un'interminabile torneo. A battere l'essere perfetto e terrificante che aveva portato morte e terrore nel mondo di Dragon Ball fu il grande Mr. Satan, vincitore di diversi tornei di arti marziali. O almeno, questo è ciò che credono tutti gli abitanti della Terra, che gli hanno intitolato anche città e scuole.

Dopo la vittoria ottenuta contro Cell, tutti i guerrieri Z sono tornati a riposo, senza provare a scalfire questa narrativa. Neanche Gohan, vero vincitore di quello scontro, ha provato a opporsi a questa situazione, continuando a vivere pacificamente. Crescendo, però, ha incontrato Videl. Videl è la prima e unica figlia di Mr. Satan e, come il padre, combatte sui ring. Le sue capacità sono state affinate tramite allenamenti personali e ciò fa notare un'abilità di lotta superiore persino a quella del campione terrestre.

E così Videl inizia a mettersi in gioco da sola, difendendo Satan City dai criminali, sfruttando anche la presenza di Gohan. E sarà proprio quest'ultimo a farle da maestro, quando i due erano ancora un po' guardinghi l'uno con l'altro. Videl iniziò ad allenarsi con il suo futuro marito, imparando una delle arti basiche di Dragon Ball, ovvero il volo, e non solo.

Da adulta è diventata madre di Pan e si è allontanata dall'epicentro degli eventi, ma da giovane era ancora adrenalinica come mostra questo cosplay di Videl con i codini. I suoi capelli lunghi furono tagliati durante i primi allenamenti con Gohan, ma qui la ragazza sfoggia il suo look di quando fu presentata in Dragon Ball Z.