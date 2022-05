Un cosplay di Violet Evergarden capace di incantare come nell'anime

La casa di produzione Kyoto Animation è sempre riuscita a realizzare lavori non lunghissimi ma che in un modo o nell'altro riescono a fare breccia nel cuore dei fan grazie a tanta introspezione e commozione. Violet Evergarden è uno di quegli anime che nel periodo recente ha indubbiamente segnato la casa d'animazione nipponica.

Basato sull'omonima light novel, Violet Evergarden è un anime arrivato anche su Netflix e che narra un mondo dopo la guerra, dove uno degli elementi di spicco di questo conflitto si ritrova adesso a dover trovare un nuovo posto nel mondo tranquillo. La bambola da scrittura automatica Violet Evergarden però non è stata cresciuta con questo obiettivo in mente, e quindi dovrà pian piano scoprire bene cosa sono le emozioni e i sentimenti e come esternarli, facendo un passo dopo l'altro.

La protagonista è appunto Violet Evergarden che Aori ha riprodotto in un cosplay, scegliendo come ambientazione un villino con tanta natura intorno. Le foto, raggruppate nel post Instagram in basso, mostrano una grande cura nei dettagli e riescono in qualche modo anche a ripresentare le stesse sensazioni che si hanno in certe scene dell'anime di Kyoto Animation.

La saga della bambola da scrittura automatica si è conclusa con Violet Evergarden the Movie anch'esso disponibile su Netflix.