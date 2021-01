Un cosplay di Violet Evergarden incantevole della cosplayer cinese Shika

Dopo il disastro che l'ha colpita nell'estate 2019 e dopo un 2020 non semplice per tutta l'industria dell'animazione, Kyoto Animation, conosciuta dai fan anche come KyoAni, si è ripresa e ha preparato il secondo film di successo su Violet Evergarden. Sono ormai ben due i miliardi di yen incassati dal lungometraggio proiettato nelle sale a dicembre.

I fan sono stati felicissimi di rivedere la storia agrodolce di Violet Evergarden, una ragazza orfana che è stata cresciuta come soldato. Ha preso parte alla guerra del continente di Telesis ed è stata costretta a sopportare morte e rovina, crescendo senza capire cosa fossero le emozioni. A guerra conclusa, per Violet Evergarden si affaccia una nuova realtà che la aiuterà a imparare davvero cosa significhi avere sentimenti.

Il personaggio principale, una ragazza bionda con le braccia meccaniche, è stata ripresa dalla modella cinese Shika Xiaolu Lu che ha postato sui suoi social tra Weibo e Instagram un cosplay splendido di Violet Evergarden. Sono due i post, con varie foto ciascuno, visibili in basso e che mostrano quanto tutto il lavoro effettuato su questo travestimento incantevole e che sembra riuscire a presentare adeguatamente le atmosfere dell'anime e il modo di essere del personaggio.

I cosplay testimoniano la popolarità della serie, confermata dai fan con un sondaggio che ha visto vincere Violet Evergarden come migliore film del 2020.