Un cosplay di Violet Evergarden incantevole tra i fiori di ciliegio

La guerra distrugge tutti, anche chi è stato cresciuto per farla. In Violet Evergarden conosciamo una bambina orfana che è stata sfruttata proprio in battaglia per tanti anni. Quando la guerra finisce, la sua vita cambia e deve ritrovare uno scopo, e lo farà pian piano grazie alle cure del maggiore Gilbert.

La light novel di Violet Evergarden ha quindi la crescita emotiva della protagonista, una ragazza dai capelli biondi e occhi chiari con due protesi di metallo al posto delle mani. Dal racconto originale è stato tratto anche un anime di Kyoto Animation che ha fatto incetta di spettatori in ogni parte del mondo. La prima serie di Violet Evergarden ci ha presentato proprio quest'ambientazione con la bambola di scrittura automatica che inizia la sua vita più normale, lontana dai conflitti.

Il personaggio ha fatto breccia nel cuore di chi ha visto la serie e ora la sua storia su Netflix si è conclusa con il film di Violet Evergarden The Movie. Possiamo però ancora vedere la protagonista grazie ad alcuni cosplay che il pubblico usa per omaggiare la serie. Kanalyss propone quindi le foto che potete osservare in basso, con il cosplay di Violet Evergarden con i suoi soliti abiti ma accompagnata da tanti fiori di ciliegio.