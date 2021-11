Un cosplay di Violet Evergarden incantevole e luminoso tutto italiano

Violet Evergarden è un lavoro dello studio Kyoto Animation che ha commosso davvero tante persone. Anche il noto game designer Hideo Kojima ha elogiato l'anime di KyoAni, rimasto incantato e commosso per la storia dell'ex soldato travasato poi in una vita tranquilla ma a suo modo più emozionante.

La prima serie animata e poi il lungometraggio di KyoAni ci hanno fatto conoscere questa ragazza, praticamente insensibile e incapace di provare alcunché. Ciò l'ha aiutata a sopravvivere durante la guerra, ma non può farne lo stesso uso nella vita comune. Per questo, ora che la vita è pacifica, deve adattarsi. Sono tanti i momenti di scoperta in Violet Evergarden che emozionano, per questo ormai in rete ci sono anche tanti cosplay dedicati alla protagonista, fotografata per ricordare alcune delle scene più importanti.

L'italiana Venor Nihil, che di recente ha proposto un cosplay di Inosuke da Demon Slayer, ha deciso di vestire proprio i panni di questa bambola di scrittura automatica della società C Hodgins. Sono molte le pose caricate di questo cosplay di Violet Evergarden all'italiana, con la protagonista all'aperto con l'inconfondibile vestito, valigetta e ombrello azzurro. Cosa ne pensate di queste foto? Intanto la Kyoto Animation ha spiegato come replicare l'acconciatura di Violet Evergarden.