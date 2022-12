Un cosplay di Violet Evergarden da incanto alla luce del sole

Ci sono diversi studi di animazione famosi in Giappone. Considerato che il paese del Sol Levante è la patria degli anime, sarebbe infatti stato diverso il contrario. Tra chi si è fatto un nome nel corso dei decenni, grazie a storie di ottima qualità e buone rese grafiche, c'è Kyoto Animation, abbreviata anche KyoAni, nota per Violet Evergarden.

La casa di Kyoto ha lavorato per diversi anni a questo progetto, dapprima pubblicando i due volumi della light novel nel 2015 e soltanto dopo qualche tempo, nel 2018, iniziò a trasmettere l'anime. Gli episodi di Violet Evergarden presentarono immediatamente uno spaccato molto particolare, con un mondo che era stato martoriato dalla guerra ma che ora era in pace. E proprio un ex soldato è la protagonista della serie: incapace di comprendere la natura dei sentimenti, dovrà vivere per cercare di capire cosa siano e cosa prova.

Tra scorci fantastici e la bellezza della protagonista, Violet Evergarden è diventato così uno dei cult di Kyoto Animation, che ha terminato la storia con due film d'animazione pubblicati tra il 2019 e il 2020, purtroppo ritardati dalla triste vicenda che coinvolse la sede della KyoAni nel luglio 2019. A dimostrazione dell'amore che il pubblico prova per l'anime, ci sono molti cosplay di Violet Evergarden in giro per la rete.

Questo pubblicato su Twitter è firmato Azey, una delle cosplayer asiatiche più note in rete, con tanti follower su varie piattaforme. Indossa, come si nota subito, sia camicia bianca che cappotto blu, proprio come il personaggio della serie, mentre l'illuminazione e l'ambientazione scelta la fanno immergere perfettamente nel lavoro creato dagli animatori di Kyoto Animation.

Intanto, la casa d'animazione è tornata all'opera preparandosi per Hyouka.