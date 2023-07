Un cosplay di Violet Evergarden che riesce ancora a incantare

Violet Evergarden è una serie di light novel scritta da Kana Akatsuki e illustrata da Akiko Takase tra il 2015 e il 2020, completa in quattro volumi, ma che successivamente, grazie al notevole lavoro svolto da Kyoto Animation, è stata adattata in un anime di grande successo che ha commosso Hideo Kojima e non solo.

La storia è ambientata in un mondo post-bellico e segue la vita di Violet Evergarden, una giovane ex-soldato che cerca di capire il significato delle emozioni umane mentre lavora come scrittrice di lettere per coloro che non sanno esprimere i loro sentimenti.

Violet è un personaggio affascinante e complesso. Ha vissuto gran parte della sua vita come soldato e ha imparato solo a combattere, ma la sua esperienza nel campo di battaglia le ha lasciato cicatrici sia fisiche che emotive. Nel corso della serie, Violet cerca di trovare la sua identità e il suo scopo nella vita, mentre affronta le sfide di comprendere e comunicare le emozioni umane.

Data la popolarità di Violet Evergarden, il personaggio di Violet è diventato una scelta comune per le cosplayer nel corso degli ultimi anni. Ed è Seracoss stavolta a realizzarlo, nello scatto che ha postato anche sulla sua pagina Instagram: questo cosplay di Violet esprime dolcezza e incanta come nell'anime.

Ovviamente, la realizzazione ha richiesto l'abito caratteristico che include un abito blu intenso con un grande fiocco bianco sul collo con una gemma al centro, mentre spicca la mano destra robotica. Sono poi meravigliosi anche i restanti dettagli, che si vedono sul colletto della giacca, sulla camicia bianca e tra i capelli. La storia di questa bambola di scrittura automatica si è conclusa con il film Violet Evergarden: The Movie.