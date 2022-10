Un cosplay di Violet Evergarden al sole in uno scatto dell'italiana Elycoris

Kyoto Animation è famosa per tanti anime che ha prodotto negli anni. Nonostante la tragedia del luglio 2020, lo studio è riuscito ad andare avanti e a portare a conclusione alcuni dei progetti che aveva cominciato, come il favoloso Violet Evergarden. Anime molto breve ma comunque intenso con la sua ricerca dei sentimenti e delle loro fondamenta.

La conclusione della saga su Netflix è avvenuta da tempo, eppure è difficile dimenticarsi di un'opera del genere. Violet Evergarden è un'opera ambientata in un mondo parallelo, dove una guerra ha reso difficile la vita in molti luoghi. Durante il conflitto sono stati utilizzati mezzi disumani, tra cui quello di sfruttare persone come la giovane Violet Evergarden, educandole soltanto al massacro. E finita la guerra?

La pace e il nuovo mondo creato non sono semplici da comprendere, e così Violet Evergarden inizierà a lavorare come bambola da scrittura automatica per tentare di capire cos'ha intorno e i sentimenti delle persone. Pochi episodi e l'anime riesce a conquistare, così come fa questo cosplay di Violet Evergarden alla luce del sole creato da Elycoris. La cosplayer nostrana porta la protagonista sotto al sole, con il suo parasole azzurro e la solita divisa con giacca blu e veste bianca.

Se volete imitarla, ecco come ricreare i capelli di Violet Evergarden.