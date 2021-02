Un cosplay di Wonder Woman diventa virale: ecco le foto di Fabibi

Il fenomeno dei cosplay permette a tanti fan di spaziare tra anime, manga, videogiochi, cinema e serie TV allo scopo di riprodurre nella realtà i loro personaggi preferiti. Non c'è un limite a questa passione, mentre negli ultimi anni è diventato sempre più crescente il fenomeno dei cosplay professionali.

La cilena Fabibi è una delle modelle che ha scelto questa via. L'abbiamo vista dedicarsi spesso al mondo degli anime, in particolare con Dragon Ball come abbiamo visto nel cosplay di Videl diventato velocemente virale. Ma ovviamente la ragazza cilena si concentra su tutto lo spettro nerd, avanzando anche nel mondo dei videogiochi e in quello dei comics.

Dopo aver portato la marveliana Gatta Nera con un cosplay esuberante, stavolta va dalla casa editrice concorrente, la DC Comics. La triade della DC formata da Superman, Batman e Wonder Woman è infatti famosissima e per questo Fabibi si è concentrata sulla donna del gruppo.

In basso possiamo vedere il cosplay di Wonder Woman realizzato da Fabibi, diventato velocemente virale nonostante la ancora breve esposizione online. Armatura, spada e scudo riflettono la bellezza dell'amazzone, che si mette in posa nella seconda foto disponibile. In poco più di 24 ore, questo post su Instagram ha quasi raggiunto i 30000 likes.