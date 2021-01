Un cosplay su Yamato di Alessia Magliocca porta il personaggio di ONE PIECE in Italia

I fan ormai hanno preso l'abitudine di creare cosplay sui propri personaggi preferiti e postarli in rete, tramite i vari social che spaziano da Twitter a Instagram e Reddit. Queste foto, alcune meglio realizzate e altre meno, ormai spopolano per ogni manga. E con tutti i fan che ha ONE PIECE, non possono mancare i cosplay dei suoi personaggi.

I cosplay più popolari sono quelli di Nami, che è la protagonista femminile di ONE PIECE e una delle donne più apprezzate del mondo dei manga. Ma anche i personaggi minori ricevono la loro dose di popolarità, chi più chi meno. Con gli ultimi capitoli creati e pubblicati dal mangaka Eiichiro Oda abbiamo fatto la conoscenza di Yamato, un personaggio che ha ancora molto da dire.

Con pochi capitoli alle spalle, Yamato ha però fatto breccia nel cuore dei fan e secondo le prime teorie potrebbe anche essere l'ultima compagna di Rufy ad aggiungersi nel viaggio verso il One Piece. Quando finirà la saga di Wanokuni sapremo, ma intanto possiamo ammirare il personaggio nella vita vera grazie a un'italiana.

La cosplayer Alessia Magliocca ha postato un cosplay di Yamato che potete vedere nella foto in basso. Riprendendo gli abiti che abbiamo visto finora, tra il kimono smanicato, i pantaloni rossi larghi, il travestimento viene completato dai capelli bianchi e le corna rosse. Anche la cosplayer Azubibes propose la sua Yamato qualche mese fa.