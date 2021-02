Un cosplay di Yamato conquista i fan di ONE PIECE: vediamo le foto

A ogni saga, Eiichiro Oda inserisce tanti personaggi nel suo ONE PIECE. Ormai sono più di 1000 gli individui presentati durante la storia, tra personaggi fondamentali, secondari e terziari. Talvolta, anche le figure inserite da pochissimo tempo vengono adorate dai fan, e questo è il caso di Yamato.

Inizialmente presentatasi in modo roboante con una mazzata inferta a Ulti dei Tobi Roppo, Yamato è la figlia di Kaido e uno dei personaggi più nuovi di ONE PIECE. Nel giro di poco tempo si è ritagliata uno spazio importante nei capitoli scritti e disegnati da Eiichiro Oda grazie al suo carattere, alla sua potenza e all'importanza che ha nello scacchiere di Onigashima.

Dopo essersi tolta la maschera, ha rivelato di essere una donna con capelli bianchi che sfumano in azzurro, due corna rosse che sporgono dalle tempie, un kimono smanicato chiaro e una cintura viola che regge l'abito. La cosplayer Yamatosama ha deciso, come dice anche il suo nome, di dedicarsi a rappresentare il personaggio nella vita vera. Per questo su Twitter ha caricato due foto con un cosplay di Yamato da ONE PIECE che potete vedere nel tweet in basso.

Riprendendosi a mezzo busto, mostra i dettagli del lavoro effettuato tra acconciatura e vestito. Chissà se alla fine sarà proprio lei l'undicesimo membro dei Mugiwara.