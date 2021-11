Un cosplay di Yumeko Jabami da Kakegurui è pronto a scommettere tutto

Non ci sono molti manga in Giappone riguardanti i giochi d'azzardo e le battaglie mentali tra due giocatori, soppiantati dalla predominanza di battle shonen, romcom e negli ultimi anni anche dagli isekai. Però quando arrivano manga come Kakegurui si inizia a generare molta attenzione sul titolo.

Kakegurui trasporta il lettore - o lo spettatore, in caso dell'anime - nella prestigiosa accademia Hyakkaou, a cui si iscrivono principalmente i figli dei membri di spicco della società giapponese tra personaggi influenti, finanzieri, politici, faccendieri di ogni tipo e tanto altro ancora. La protagonista Yumeko Jabami si trasferisce ed è costretta a scalare le gerarchie, le quali vengono decise dalle scommesse anche estreme risolte con vari giochi. Con le sue capacità, Yumeko si addentra sempre di più in questo mondo di giochi affrontando anche i membri più di spicco della scuola, come i membri del consiglio studentesco.

Yumeko è una ragazza che mostra la sua vera natura più volte durante Kakegurui: vera amante del brivido, va in estasi quando riesce a vincere o si trova davanti una sfida di livello. Il personaggio è stato rappresentato dalla cosplayer malese in queste foto dove si prepara per qualche gioco di carte. Ispirandosi alle scene dell'anime disponibile su Netflix, questo cosplay di Yumeko Jabami riesce a incarnare alla perfezione il personaggio.

