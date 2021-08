Un cosplay di Zagreus da Hades: il guerriero infernale è pronto per la console

Una fuga perpetua, continua, fatta di fallimenti e brevi riuscite. Il successo di Hades sul PC ha reso Zagreus uno dei personaggi più apprezzati e famosi degli ultimi anni. Lo sventurato figlio di Ade ha un solo piano in testa, quelli di andarsene dall'Oltretomba per conoscere la madre Persefone e scoprire la verità su se stesso.

Nel corso della sua salita per l'Oltretomba, tra Stige, Flegetonte e Campi Elisi, verrà aiutato dalle divinità più note dell'Olimpo. In Hades infatti Zagreus viene aiutato dalla bellissima Afrodite, dal festaiolo Dionisio e da tutti gli altri presuntuosi e lunatici esseri dai poteri straordinari. Dopo essere sbarcato su PC, adesso Hades mostra i muscoli anche su console di nuova generazione, ritornando in auge.

Per l'occasione, il cosplayer Taryn veste proprio i panni del protagonista del pluripremiato videogioco. Con le vesti di ispirazione greca e plutonica, il cosplay di Zagreus mette in mostra l'arsenale e la forza della divinità ctonia. Il cosplayer ha cercato di realizzare quanto più fedelmente possibile il personaggio, riproducendo ottimamente capelli e abiti così come gli occhi, di due colori differenti.

Questo Zagreus potrebbe avere meno difficoltà nell'uscire dagli Inferi rispetto alla controparte videoludica? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti su questo cosplay a tema Hades.