Un cosplay di Zelda di Misaki Sai vi lascerà senza parole per la sua bellezza

Le avventure di The Legend of Zelda continuano da anni sulle piattaforme Nintendo. La casa giapponese propone diversi titoli su questo mondo fantasy con Zelda e Link, due dei personaggi più importanti del mondo videoludico. Il duo tornerà con The Legend of Zelda Skyward Sword in HD per Nintendo Switch.

La rivelazione è arrivata al Nintendo Direct della scorsa notte e per questo tutti i fan sono contenti, anche se in tanti si aspettavano anche qualche novità su The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2. Bisogna comunque festeggiare questo prossimo arrivo, datato 16 luglio 2021, e possiamo farlo con un incantevole cosplay della principessa Zelda.

La cosplayer Misaki Sai, conosciuta anche col nickname di Saiwestwood, ha postato su Instagram negli scorsi giorni due foto con il suo travestimento. Riprendendo la Zelda vista in Breath of the Wild, Misaki Sai ci regala personaggio perfettamente realizzato e un'ambientazione naturale che incanta. Capelli biondi lunghissimi che sfiorano lo specchio dell'acqua, abito bianco che lascia trasparire una certa leggerezza e i vari gioielli tra bracciali e collane. In basso potete osservare le due foto che, cumulativamente, hanno già superato i 15000 likes.