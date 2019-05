Un cosplayer ha deciso di interpretare i panni del presidente di Ufotable

Il Machi Asobi è una famosa fiera nipponica a tema anime organizzata dallo studio Ufotable che ogni due anni raccoglie intorno a sé migliaia e migliaia di fan. Ebbene, nell'edizione di quest'anno un cosplayer ha saputo conquistarsi le attenzioni del web grazie al peculiare personaggio che ha voluto impersonare.

Riji Itsuku, questo è il nome del ragazzo, ha infatti pubblicato sul suo profilo Twitter in cui è possibile vederlo vestito come Hikaru Kondo, presidente della compagnia Ufotable che proprio in questi ultimi tempi è stato accusato d'evasione fiscale. Proprio per rimarcare i recenti avvenimenti, il cosplayer si è inoltre fatto fotografare con in mano molte mazzette di banconote. Nel tweet, visibile a fondo news, si legge:

"Il mio primo cosplay dell'era Reiwa è dedicato al presidente di Ufotable. Sono davvero dispiaciuto."

Allo stato attuale, Ufotable sta lavorando la trilogia cinematografica di Fate/Stay Night: Heaven's Feel, il cui secondo film ha debuttato nelle sale nipponiche il 12 gennaio 2019. Secondo la rivista settimanale Bunshun Digital di Bungei Shunju, l'Ufficio Tributario Regionale di Tokyo ha condotto una ricerca negli uffici dello studio lo scorso 12 marzo nell'ambito di un'indagine per evasione fiscale.

Si presume che Ufotable abbia evaso per un tatole di 400 milioni di yen (circa 3,57 milioni di dollari), citando nello specifico una fonte del Taxage Bureau di Tokyo. Secondo il rapporto, Kondo avrebbe ricevuto direttamente alcune delle entrate accumulate dalle vendite di merchandising dello Studio senza però dichiararle. Secondo una fonte dell Weekly Bunshun Digital, a seguito dell'indagine Kondo sarebbe rimasto nella sua abitazione, strettamente seguito da un avvocato per cercare di gestire al meglio le vicende.

Il rapporto ha inoltre rilevato che Ufotable sarebbe anche sospettata per appropriazione indebita di fondi raccolti da un'asta di beneficenza per il terremoto di Tōhoku del 2011, una violazione del codice penale che comporta una potenziale pena detentiva non superiore a 10 anni, seppur in tal senso non sia stata ancora presentata nessuna accusa contro Kondo o Ufotable.

La fondazione di Ufotable risale al 2000 e tra i suoi lavori figurano gli adattamenti anime della serie Type-Moon's Fate, tra cui Fate/Zero - il cui prequel è stato recentemente recensito sulle nostre pagine - e Fate/Stay Night: Unlimited Blade Works. Lo studio ha anche realizzato adattamenti anime per The Garden of Sinners di Type-Moon, e per Katsugeki: Touken Ranbu. Il 6 aprile, Ufotable ha inoltre pubblicato in anteprima Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.