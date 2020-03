La cosplayer Kitaro entra nel mondo di The Promised Neverland con una fantastica Emma

The Promised Neverland è uno dei manga più famosi degli ultimi anni. Prima dell'anime, l'opera di Shirai e Posuka aveva già ottenuto un largo consenso che aveva portato alla nascita di iniziative fanmade, da fan art a cosplay di tutto rispetto. Con l'arrivo dell'anime e la successiva ulteriore popolarità, questa frangia di fan è aumentata.

Nello scorso mese, in diversi luoghi di internet, hanno riscosso particolare interesse i cosplay di Kitaro, che ha deciso anche di dedicare le sue capacità a Emma, protagonista di The Promised Neverland. La cosplayer veste i panni della bambina dell'orfanotrofio in diverse foto con vario stile. Nelle prime immagini presenti su Twitter, vediamo Emma in una foresta, circondata da alberi all'apparenza giganti e quindi con uno scenario che si riferisce probabilmente a quello post fuga da Grace Field.

Nel secondo post invece, tratto da Reddit, Kitaro pubblica foto più oscure che mostrano ancora la bambina tra le mura bianche dell'orfanotrofio. In particolare la seconda e la terza foto ricalcano tutto ciò che è successo nel primo arco narrativo di The Promised Neverland: la protagonista ha scoperto il corpo di Connie, qui raffigurato dal peluche Little Bunny; la terza immagine invece si concentra sulle fasi della vita di Emma a Grace Field, con Emma dapprima felice e con Little Bunny tra le mani da portare a Connie, succeduta da una Emma paralizzata dal terrore, una Emma che decide di darsi da fare con la fuga con penna e libri di Minerva e infine Emma che scappa.

Cosa ne pensate delle scene fotografate con Kitaro? Col volume 18, The Promised Neverland è al momento nell'arco narrativo finale, mentre la seconda stagione dell'anime debutterà nella stagione autunnale del 2020, a ottobre.