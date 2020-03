Un cosplayer ci mostra una versione futuristica di Deku di My Hero Academia

Come tutti i fan di My Hero Academia sanno bene, il sogno di Izuku Midoriya è quello di diventare l'eroe n1 come il suo mentore All Might. Un cosplayer si è divertito ad immaginare il nostro giovane eroe con un look high tech in un riuscito cosplay.

L'utente canarycrycosplay, sul suo profilo Instagram che trovate in calce alla notizia, si è dilettato con questa versione "futuristica" di Deku. L'eroe di My Hero Academia, in questa rappresentazione, sfoggia una maschera che copre totalmente il suo volto, conferendogli un aspetto più minaccioso ma anche più tecnologico e futuristico. Del resto nella serie di Kohei Horikoshi abbiamo esperti di tecnologia come Mei Hatsume che, come apprendiamo nell'anime sta lavorando ad un particolare strumento per Deku, aiutandolo così nella sua lotta al crimine ed al raggiungimento del suo sogno. Proprio Mei, in passato, ha già aiutato il protagonista fornendogli dei rinforzi per le gambe, consentendo a Deku di sfruttare meglio il suo quirk.

Venendo a notizie meno piacevoli, Dynit ha annunciato il rinvio di My Hero Academia: Heroes Rising a causa dell'emergenza Coronavirus che sta colpendo il nostro paese in questi giorni, posticipando l'uscita della pellicola per il prossimo mese di Maggio. Appena noi di Everyeye.it avremo notizie ulteriori sulla vicenda ve le comunicheremo.