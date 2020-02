Una cosplayer porta in vita una particolare versione di Erza di Fairy Tail

Hiro Mashima, il mangaka che ha creato Fairy Tail , è famoso tra i fan dell'opera per non essere restio a proporre all'interno delle sue storie contenuti fan service, tra cui anche personaggi femminili particolarmente formosi e proprio uno tra questi, Erza, ha di recente ricevuto un particolare omaggio da una fan.

Nonostante questa tendenza da parte dell'autore, sappiamo anche che molti personaggi hanno una caratterizzazione profonda, e quindi molto spesso si lascia spazio alla personalità non rinunciando tuttavia al contenuto fan service, ed Erza Scarlet è sicuramente un perfetto connubio di tutti questi aspetti.

Nelle numerose pagine che costituiscono i 63 volumi della serie, abbiamo visto in diverse occasioni Erza con outfit più o meno accattivanti, che non diminuiscono tuttavia le capacità del personaggio in battaglia, essendo lei una degli incantatori più potenti dell'intero universo di Fairy Tail.

La fan @evie_halliwell ha condiviso sul suo profilo Instagram la sua personale interpretazione dell'outfit da "coniglietta" di Erza, come potete vedere nel post in calce alla notizia. Il modello alla quale si è ispirata è stato creato specificatamente da Hiro Mashima, che ha in serbo nuovi progetti, per una linea di figure prodotta da Good Smile, e ritrae una sensuale Erza in una statua di circa 50 cm.