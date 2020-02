Una cosplayer rende omaggio al piccolo Mineta di My Hero Academia

La serie di My Hero Academia è diventata, in relativamente poco tempo, una delle più apprezzate dai fan, sia per un rispetto degli stilemi del genere shonen, sia per la quantità e la varietà di personaggi che Kohei Horikoshi è stato in grado di creare nel corso dei 5 anni di pubblicazione.

Tra numerosi Pro Heroes e Villain di tutto rispetto, come Overhaul e Shigaraki, c'è sicuramente l'imbarazzo della scelta nel decidere chi sia il nostro personaggio preferito o magari quello con il Quirk più devastante. Tuttavia esistono anche personaggi che vengono spesso considerati meno dalla community, magari per la loro apparenza, per niente in linea con il voler essere un temuto Hero.

Minoru Mineta, alias Grape Juice, rientra sicuramente nell'ultimo gruppo, e in passato abbiamo già discusso del perché invece meriterebbe più rispetto. Un ragazzo minuto, chiacchierone e con qualche perversione, Mineta ha ottenuto comunque buoni risultati inerenti alla strategia e alla capacità di collaborare con i suoi compagni, rivelandosi però scarso nelle prove fisiche e di resistenza.

Nonostante sia visto in maniera non troppo positiva da molti fan, l'utente @kitsunekuma ha voluto comunque omaggiare il piccolo Mineta con un simpatico cosplay, che potete vedere nel post in fondo alla pagina. Ricordiamo inoltre che la quarta stagione di My Hero Academia è attualmente all'episodio 17.