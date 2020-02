Una cosplayer di Sorella Lily colpisce i fan di Black Clover per il suo look angelico

Sin dal primo capitolo di Black Clover, Asta ha cercato di conquistare il cuore della bella Sorella Lily, direttrice dell'orfanotrofio dove sono stati accuditi il protagonista e il suo amico rivale Yuno. Naturalmente la suora non ha mai ceduto alle richieste del ragazzo, ma la sua gentilezza ha catturato anche il cuore di tanti fan.

Ed era solo questione di tempo prima che arrivasse qualcuno a rappresentare il personaggio nel mondo reale. Dopo il cosplay del Diavolo di Black Clover, arriva quindi la cosplayer Ays a vestire i panni di Sorella Lily con un paio di foto diventate virali. Ays ha postato due settimane fa la sua versione del personaggio di Black Clover ottenendo oltre 25.000 like su Instagram.

La ragazza ha posato per due foto, una delle quali è stata anche utilizzata per mettere a confronto la controparte del manga con quella preparata dalla cosplayer. In calce potete vedere le immagini in questione dove Sorella Lily prende vita con tanto di un'aura angelica intorno a lei. Spiccano gli occhi azzurrissimi che catturano lo sguardo, mentre per il resto riesce a replicare perfettamente dettagli del volto e vestiti del personaggio.

Black Clover è un manga di Yuki Tabata, pubblicato dal 2015 sulla rivista Weekly Shonen Jump. È uno dei manga contemporanei più noti, con una popolarità in crescita particolarmente sul settore animato. Proprio nell'anime si è appena concluso un importante arco narrativo e una rivelazione su un personaggio del regno di Clover.