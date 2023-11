Countdown quasi alla fine per Attack on Titan: -2 giorni con l'illustrazione di Levi

L'Attacco dei Giganti si sta preparando al finale dell'anime e Hajime Isayama intende rendere questo momento indimenticabile. Anche se questo epilogo per molti significa abbandonare per sempre l'opera che li ha accompagnati per decenni, il creatore di questa serie sta cercando di rendere l'addio meno amaro con delle meravigliose illustrazioni.

Fra i personaggi che ha partorito, Levi Ackerman è senza dubbio il preferito del pubblico. Pur non essendo il protagonista, ha facilmente rubato la scena a Eren, Mikasa e Armin. Nonostante la sua immensa potenza, è uno dei pochissimi membri del Corpo di Ricerca a non riuscire a trasformarsi in un Gigante.

Dunque, in vista del finale di serie, lo Studio MAPPA ha rilasciato un'illustrazione realizzata proprio dall'autore de L'Attacco dei Giganti, Hajime Isayama. In questo sketch, disponibile in calce all'articolo, si vede Levi con le terribili ferite subite negli ultimi episodi.

Vi ricordiamo l'appuntamento per l'ultimo episodio della quarta stagione di Attack on Titan, previsto per domani 4 novembre. A sorpresa, quest'ultima puntata avrà una durata maggiore rispetto alle solite, ben 160 minuti.

Secondo alcune indiscrezioni lasciate dall'autore Hajime Isayama sul finale dell'anime di Attack on Titan, la serie anime potrebbe avere un finale diverso rispetto al manga. Ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere quest'ultimo episodio.