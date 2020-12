Il countdown continua, ecco la nuova illustrazione per L'Attacco dei Giganti 4

La popolarità de L'Attacco dei Giganti esplose già con la primissima stagione dello show nel 2012, all'epoca ancora tra le mani di studio WIT. Per questo ognuna delle altre stagioni è stata vissuta con grande eccitazione mentre le pause tra l'una e l'altra con grandi aspettative. Adesso è tutto giunto al culmine con L'Attacco dei Giganti 4.

Infatti L'Attacco dei Giganti 4 sarà l'ultima stagione dell'anime e, in un modo o nell'altro, porterà a termine la storia tra morte, disperazione e la ricerca della libertà di Eren Jaeger e dei suoi amici più cari. Studio MAPPA si è dato da fare per portare una stagione al massimo delle sue possibilità e sta cercando di caricare gli spettatori quanto più possibile con un conto alla rovescia.

Negli scorsi giorni abbiamo visto le illustrazioni della produzione con Gabi e gli altri personaggi nuovi de L'Attacco dei Giganti 4 e oggi rimaniamo su quel fronte ma con una vecchia conoscenza. Per sancire la mancanza di un solo giorno alla messa in onda giapponese prevista per il 7 dicembre notte, la produzione giapponese si è focalizzata su Reiner Braun, il noto Gigante Corazzato. In basso potete vedere il Reiner disegnato dal character designer Tomohiro Kishi con tanto di -1 al suo fianco. Ormai è tutto pronto per tornare ad affrontare i giganti con la final season.