Countdown per il nuovo progetto di Fullmetal Alchemist: in arrivo un live stream

Chiunque ricorda Fullmetal Alchemist, l'eccezionale manga di Hiromu Arakawa e che fu pubblicato diversi anni fa. Il progetto partì su Shonen Gangan, mensile di Square Enix, nel 2001 e ciò vuol dire che quest'anno l'opera compie ben venti anni. Per celebrare il traguardo, la casa editrice ha in mente un progetto speciale per Fullmetal Alchemist.

L'annuncio sarà fatto tra pochi giorni, il 12 luglio 2021, in occasione dell'uscita nelle fumetterie giapponesi del nuovo numero di Shonen Gangan. In contemporanea però Square Enix ha deciso di rivelare quale sarà il progetto di Fullmetal Alchemist anche in una live stream. Nella stessa giornata infatti sul canale Youtube di Square Enix andrà in onda il video con l'annuncio riguardante Fullmetal Alchemist. L'orario è fissato per le ore 20 secondo il fuso orario giapponese, pertanto secondo il nostro fuso l'evento sarà streammato alle 12.

Non si sa ancora quali sono i progetti per Fullmetal Alchemist né se saranno relativi al manga, all'anime o ad altre trasposizioni. Fullmetal Alchemist, conosciuto in patria con il nome di Hagane no Renkinjutsushi o HagaRen, iniziò proprio il 12 luglio, con la Arakawa che mese dopo mese creò una delle storie più emozionanti e belle di sempre.