A Couple of Cuckoos, la romcom debutta ad aprile: ecco la ending nel nuovo PV

Sul sito ufficiale dell’anime televisivo A Couple of Cuckoos è stato condiviso un nuovo teaser PV che mette in luce la meravigliosa sigla di chiusura eseguita da Sangatsu no Phantasia. La serie tratta dal manga romcom di Miki Yoshikawa debutterà ad aprile su Crunchyroll.

A distanza di qualche tempo dal primo trailer di A Couple of Cuckoos, lo staff al lavoro sulla serie anime ha condiviso una nuova clip promozionale. Questa, presenta la ending “Shikaku Unmei” (Square Destiny) di Sangatsu no Phantasia e rivela la data ufficiale della premiere, il 23 aprile. La serie di Yoshikawa debutterà dunque a distanza di qualche settimana da uno dei più attesi della community. Il trailer di Komi Can’t Communicate Stagione 2 ha mostrato personaggi inediti.

A Couple of Cuckoos verrà trasmesso in simulcast da Crunchyroll. Nagi Umino è uno studente di 16 anni che venne erroneamente scambiato alla nascita. Quando si reca al primo incontro con i suoi genitori naturali, fa la conoscenza di Erika Amano, una ragazza schietta e sfacciata, determinata a far si che Nagi diventi il suo finto fidanzato. Una volta arrivato dai suoi veri genitori, scopre una stranissima, ironica verità.

L’anime nasce dalla produzione congiunta di Shinei Animation e Synergy SP, con Hiroaki Akagi e Yoshiyuki Shirahata accreditati come registi. La sigla di apertura “Dekoboko” è eseguita da Kiyoe Yoshioka, cantante degli Ikimono Gakari, band conosciuta per Blue Bird di Naruto e Baku di Boruto: Naruto Next Generations.