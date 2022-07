A Couple of Cuckoos: trailer e uscita per il secondo cour dell'anime

Su Crunchyroll, nel mese di aprile 2022 ha fatto il suo debutto A Couple of Cuckoos. L’adattamento animato della romcom di Miki Yoshikawa, tornerà in estate con la seconda parte della prima stagione. Ecco uscita e trailer del secondo cour di A Couple of Cuckoos.

Attraverso un primo filmato promozionale diffuso sul proprio canale YouTube, Kadokawa ha ufficialmente reso nota la premiere della seconda parte di A Couple of Cuckoos. La commedia romantica con protagonisti Erika Amano e Nagi Umino, debutterà dal 23 luglio. Il primo cour dell’anime è stato trasmesso in simulcast su Crunchyroll, piattaforma su cui sono disponibili alla visione in streaming i primi dodici episodi della serie. Verosimilmente, anche questa seconda parte verrà offerta da Crunchyroll, ma al momento non sappiamo ancora da quanti episodi sarà composta.

L’annuncio del secondo cour, nel cui trailer di A Couple of Cuckoos possiamo ammirare alcune scene romantiche tra i due personaggi principali, permette agli spettatori di scoprire la nuova sigla di chiusura. La ending “Hello Hello Hello”, verrà eseguita da Eir Aoi. Per quanto riguarda la sigla di apertura, il brano “Glitter” verrà eseguito da sumika.

Per quanto riguarda lo staff, è stato riconfermato quello del primo cour. In produzione combinata presso gli studi Shinei Animation e Synergy SP, A Couple of Cuckoos verrà diretto da Hiroaki Akagi e Yoshiyuki Shirahata. E voi, avete seguito la prima parte della serie?