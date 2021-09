A Couple of Cuckoos uscirà nel 2022: il primo trailer della romcom mostra due protagonisti

Kodansha ha svelato nuovi dettagli sull'adattamento anime di A Couple of Cuckoos, la popolare commedia romantica di Miki Yoshikawa che sta lentamente conquistando il pubblico giapponese. L'anime, attualmente in fase di produzione, debutterà nel corso del 2022 e si è appena mostrato nel primo teaser trailer ufficiale.

A Couple of Cuckoos è un manga serializzato su Weekly Shonen Magazine da gennaio 2020, e attualmente in corso con 8 Volumi pubblicati e oltre un milione di copie in circolazione. Kodansha descrive così la sinossi: "Lo studente sedicenne Nagi Umino, al secondo anno del liceo Meguro River Academy, è stato scambiato alla nascita. Un giorno, sulla via per andare a cena per conoscere i suoi genitori naturali, accidentalmente incontra Erika Amano, una ragazza schietta e sfacciata decisa a fare di Nagi il suo finto fidanzato in modo tale da non doversi sposare. Una volta arrivato alla cena, tuttavia, il ragazzo scopre che i suoi genitori hanno deciso di risolvere la questione dello scambio di culla per semplice convenienza, ovvero con un matrimonio con la figlia che hanno invece cresciuto, colei che si rivela essere la stessa Erika!".

Hiroaki Akagi (Takagi-san, Those Snow White Notes) e Yoshiyuki Shirahata (Sleepy Princess in the Demon Castle, Great Pretender) dirigono l'anime presso Shinei Animation e Synergy SP. Yasuhiro Nakanishi (Kaguya-sama: Love is War, Toilet-Bound Hanako-kun) cura la sceneggiatura, mentre Aya Takano (Takagi-san, Polar Bear's Café) ha disegnato i personaggi basandosi sui disegni di Miki Yoshikawa. Il primo trailer visibile in calce mostra il protagonista Nagi e la studentessa Hiro, di cui è innamorato.

