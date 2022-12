Il 1° cour di Bleach è vicino al gran finale: durata eccezionale per la puntata conclusiva

Ci sono voluti dieci anni affinché la Guerra Millenaria venisse adattata nell'anime di Bleach, ma dopo solamente poche settimane è già tempo di salutare Kurosaki Ichigo e compagni. La fine della prima parte di Bleach: Thousand-Year Blood War è vicinissima e sarà più lunga e spettacolare che mai.

La produzione di Bleach: Thousand-Year Blood War prevede una formula split cour che raccoglierà l'arco narrativo della Guerra Millenaria in 52 episodi. La prima parte della serie anime si sta avvicinando alla conclusione, dato che in queste ore in Giappone è stato trasmesso il decimo episodio. Dovrebbero dunque mancare altre tre episodi alla fine del cour 1.

Sul Twitter ufficiale dell'anime di Bleach è stato tuttavia precisato che alla fine del cour introduttivo non mancano tre episodi, ma bensì solamente due. L'ultimo episodio di Bleach: Thousand-Year Blood War parte 1 raccoglierà le puntate 12 e 13 in un unico, maxi speciale della durata di un'ora. Dunque, a dispetto dei classici 20-25 minuti standard questo speciale sarà più lungo ed esplosivo che mai. La trasmissione dell'episodio finale è prevista per il 26 dicembre, il giorno di Santo Stefano, mentre quella della puntata 11 per il giorno 19.

La seconda parte di Bleach: Thousand-Year Blood War potrebbe essere diversa rispetto alla prima, stando a quanto suggerito dallo staff di Studio Pierrot. A ogni modo, in Europa non c'è ancora modo di vedere la serie anime con uno streaming legale. Disney+, che dovrebbe occuparsi della diffusione in streaming, riuscirà a sbloccare la situazione prima del finale della parte 1?