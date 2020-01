Una cover band tutta italiana adatta Guren No Yumiya di L'Attacco dei Giganti

La serie L'Attacco dei Giganti è un'opera che ha sempre un grande successo di critica e di fan. La prima mitica opening della prima stagione dell'anime è adesso adattata dalla cover band italiana dei Super6an Cartoons.

Vincitori del contest 2019 come miglior cartoon cover band al Lucca Comics&Games, i Super6an Cartoon Band hanno postato sul loro canale You Tube il video dell'adattamento italiano di Guren No Yumiya (potete vedere ed ascoltare la canzone in calce a questa notizia). Il testo, adattato in italiano dai talentuosi ragazzi della band e accompagnato da un video molto suggestivo, è davvero calzante e rende perfettamente giustizia all'originale giapponese. Fa davvero piacere assistere a simili iniziative che testimoniano l'amore dei fan per un'opera che ha saputo essere originale, arricchendo il panorama shonen degli ultimi anni. Non vediamo, inoltre, l'ora di ascoltare un nuovo adattamento dei Super6an Cartoon Band!

Non solo in Italia, ma anche da altre parti del mondo L'Attacco dei Giganti è frutto di ispirazione. Infatti la nota squadra di football americano dei Kansas City Chiefs si dà la carica citando L'Attacco dei Giganti per la finale del Super Bowl. Nel frattempo il manga si sta avvicinando a grandi passi verso il finale dell'opera. Nel capitolo 125 assistiamo ad una discussione tra Armin e Mikasa sul destino del loro amico Eren.