Cover, color e spoiler di Demon Slayer 200: morte e disperazione accompagnano l'epilogo

Da ben quattro anni, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba accompagna i lettori di Weekly Shonen Jump. Partito come uno shonen dalle tinte oscure ma semplice, si è poi rivelato uno dei successi più importanti di questa generazione, capace addirittura di competere in vendite con ONE PIECE. Attenzione spoiler sugli ultimi capitoli dal prossimo paragrafo.

Adesso però Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sembra si stia avvicinando velocemente al finale. Gli ultimi venti capitoli hanno messo in scena la lotta con Kibutsuji Muzan, il nemico finale, ma questa è ora giunta al termine. Le anticipazioni sembrano confermare l'inizio dell'epilogo e quindi la conclusione del manga di Koyoharu Gotouge.

In calce potete osservare la copertina di Weekly Shonen Jump numero 18 così come la pagina a colori dedicata a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che apre il capitolo 200. Mentre Muzan finisce di dissolversi a causa dell'alba, i cacciatori di demoni ormai sono stremati. Il primo a cedere sembra essere Gyoumei Himejima, pilastro della terra che rifiuta le cure e invece inizia a piangere sorridendo, riunendosi ai bambini del tempio massacrati anni prima da un demone.

Tocca poi a Sanemi Shinazugawa, pilastro del vento che è svenuto. Nell'aldilà incontra la madre ma non vede il fratello e la sorella morti. Mentre cerca di andargli incontro però il padre lo blocca, lo saluta e lo respinge verso la vita, decretando il suo risveglio al fianco di altri guerrieri che gli sorridono. Inosuke è ferito gravemente e sputa sangue ma è vivo, mentre Zenitsu è convinto di morire e chiede di poter salutare Nezuko.

Dall'altra parte della strada, Obanai tiene tra le braccia il corpo massacrato di Kanroji che sembra ormai sul punto di morire. I due rivelano di amarsi a vicenda e di essere felici di essersi incontrati e, se dovesse esistere un aldilà, hanno deciso di sposarsi e vivere per sempre insieme. Mentre Kanroji sembra morire, anche Iguro Obanai sta per lasciarsi andare.

Infine, Giyuu, senza un braccio, è davanti a Tanjiro. Il ragazzo ha una lama spezzata e non ha più polso. Il pilastro dell'acqua chiede scusa a Nezuko per non essere stato in grado di proteggere il fratello mentre la ragazza appare con l'alba alle spalle, piangendo e guardando il corpo senza vita di Tanjiro. La pagina a colori sembra quindi ricalcare chi rimane in vita e chi muore, lasciando a destra i morti e a sinistra i vivi. Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba tornerà su Weekly Shonen Jump con il capitolo 201 la prossima settimana.