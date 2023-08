La cover di Jump Giga Summer sarà dedicata a My Hero Academia! Guardate che bomba!

Con il capitolo 397 di My Hero Academia ci stiamo avvicinando ad un duello cruciale per l'economia del manga. In generale l'opera di Kohei Horikoshi sta attraversando una delle fasi più concitate e importanti della sua storia e quindi Shueisha ha deciso di dedicare a MHA la copertina di Jump Giga Summer.

Rivista stagionale, come si può intuire dal nome, dedicata a spin-off, one-shot e materiale promozionale, se l'anno scorso abbiamo potuto vedere una bellissima cover di One Piece, quest'anno tocca all'opera magna di Horikoshi-sensei.

Jump Giga Summer sarà pubblicata in Giappone il 10 agosto e, come potete vedere in calce all'articolo, oltre al bianco e al grigio che ne fanno da padroni, svettano bellissimi dettagli verde fluo. Con l'avvicinarsi dello scontro tra All Might e All For One, che rappresenta certamente un momento di svolta per tutta la serie, dal momento che siamo anche a conoscenza delle oscure conseguenze che potrebbe portare in base alle previsioni di Sir Nighteye, quale occasione migliore per omaggiare la serie?

E voi state seguendo questa incredibile opera? Vi piace la cover di Horikoshi? Fatecelo sapere con un commento. Inoltre se volete saperne di più su questo fantastico manga, non perdetevi la classifica dei 10 personaggi più forti attualmente in My Hero Academia!