Le copertine degli ultimi volumi di One Punch Man compongono un'epica immagine

Yusuke Murata è un illustratore geniale, un sensei in grado di realizzare copertine incredibili e fenomenali. Infatti, negli ultimi 6 tankobon ne ha approfittato per nascondere un'epica immagine. Avete già provato a mettere insieme gli ultimi volumi di One Punch Man insieme?

Negli ultimi giorni è finalmente trapelata in rete la copertina del volume 21 di One Punch Man che chiude una serie di cover che, se unite, compongono un'illustrazione a dir poco geniale, sia fronte che retro. Per realizzare al meglio questi ritocchi, Yusuke Murata ha persino ritardato l'uscita dell'ultimo capitolo, certificando l'interesse del sensei nella realizzazione di geniali giochi cartacei.

Se unite gli ultimi 6 numeri, infatti, è possibile notare un curioso dettaglio. Tutti i tankobon compongono dunque due geniali illustrazioni. Quella a fronte mostra un'epica iconografia con alcuni degli hero più forti conosciuti, mentre quella posta a retro è una sensuale rappresentazione dei personaggi femminili del franchise in costume da bagno. Il geniale gioco del sensei ha fatto impazzire i fan che da settimane aspettavano di ammirare la tavola congiunta e completa. Ma a proposito del franchise, avete già letto gli spoiler del capitolo 121 di One Punch Man?

E voi, invece, cosa ne pensate della straordinaria rappresentazione grafica realizzata da Murata nelle cover degli ultimi sei volumi? Fatecelo sapere, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro riservato qua sotto in fondo alla pagina.