Il Covid-19 torna a far paura: anche Ayakashi Triangle viene sospeso

A inizio gennaio è cominciato l'adattamento di Ayakashi Triangle. Dopo sole quattro puntate trasmesse l'anime tratto dall'omonimo manga di Kentaro Yabuki, già autore di To-Love Ru e Darling in the Franxx, è stato sospeso fino a nuova comunicazione.

Aniplex è in preda a una grave crisi interna che sta causando la cancellazione di diverse serie. Solamente poche ore dopo la sospensione di NieR Automata Ver 1.1a, il produttore è stato costretto a prendere lo stesso provvedimento anche per altre opere.

Sul sito ufficiale dell'anime di Ayakashi Triangle è stato pubblicato un comunicato stampa in cui Aniplex spiega che a causa della nuova ondata da Covid-19 la serie è stata sospesa fino a quando la situazione non verrà risolta. Ayakashi Triangle è il terzo anime a essere stato cancellato nel giro di poche ore. Il Covid-19 è dunque tornato a essere una seria minaccia per l'industria animata giapponese, almeno per quanto riguarda Aniplex.

Il quarto episodio di Ayakashi Triangle verrà trasmesso come da programma il prossimo 30 gennaio. Dalla settimana seguente, tuttavia, la programmazione cambierà drasticamente. Il 6 febbraio non arriverà il quinto episodio di Ayakashi Triangle, la cui produzione è stata colpita dalla nuova ondata di coronavirus, ma bensì il primo. L'adattamento animato non proseguirà fino a nuova comunicazione di Aniplex.